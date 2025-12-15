Туризм

Дмитрий Волхонов: «Псков — город Рождества» — это зонтичный бренд

О развитии туризма в регионе, акцентировав внимание на привлечении туристов в низкий сезон и продвижении нового бренда «Псков — город Рождества», рассказал ​креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM».

Дмитрий Волхонов отметил плотную загрузку туристических объектов в летний период, но подчеркнул необходимость развития туризма в холодные месяцы: «Действительно, лето все забито, мероприятий колоссальное количество, начиная с мая и заканчивая сентябрем. Это плотный-плотный-плотный период... Точно ничего не изменится: смотрим на зиму сейчас».

Гость студии сообщил, что основная задача — развитие делового туризма в ноябре, феврале, марте и апреле, когда гостиницы не полностью заполнены. Он обратил внимание на нехватку в регионе площадок для проведения крупных мероприятий: «На сегодняшний день в Пскове отсутствует пространство, способное вместить большой форум. У нас нет места, где можно организовать масштабную конференцию с возможностью разделения на секции, где будут проходить выступления и где имеется множество залов». Дмитрий Волхонов добавил, что деловой туризм выгоден, поскольку «люди приезжают на 3−4 дня, а тратят иногда больше, чем в отпуске».

Особое внимание креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области уделил новому бренду «Псков — город Рождества», который призван стимулировать зимний туризм: «Псков — город Рождества — это зонтичный бренд. Мы собираемся из года в год расширяться».

Дмитрий Волхонов рассказал о планах по созданию рождественских вертепов: «На мой взгляд, самая замечательная новость для Пскова, города Рождества, заключается в том, что у нас появится вертеп. В этом году мы установим два вертепа: один на площади Ленина, а другой у церкви Василия на Горке. С каждым годом будем добавлять новые вертепы по мере финансовых возможностей. Моя мечта заключается в том, чтобы в сердце нашего города практически у каждой церкви появился свой вертеп».

Гость студии подчеркнул, что эти вертепы будут уникальными, так как их создадут разные художники.

«Вообще-то, «Псков — город Рождества» — большая история не только для туристов, но и для горожан. Важно, чтобы это было и удобно, и выгодно, и интересно горожанам», - сказал ​креативный менеджер ТКД. Он также выразил надежду: «Бренд «Псков — город Рождества» будет расти-расти-расти, и, надеюсь, захватит вообще весь город».

Дмитрий Волхонов призвал местный бизнес использовать бренд для продвижения своей продукции и услуг: «Мы передаем им бренд-бук, чтобы это также способствовало увеличению узнаваемости. Дело не только в том, что мы разместили что-то здесь; важно, чтобы сувенирная продукция также была связана с нашим брендом. Люди должны создавать товары с нашим логотипом. Это может проявляться и в ресторанах, например, в виде рождественского меню под брендом «Псков — город Рождества»».

Также он сообщил о больших гуляниях 7 января и пригласил горожан участвовать в колядках и шествии.