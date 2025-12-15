Псковcкая обл.
Туризм

Владелец «Велино» разъяснил различия между кемпингом и глэмпингом

16.12.2025 12:01|ПсковКомментариев: 0

О развитии своего туристического объекта, его истории, полученной государственной поддержке и планах на будущее рассказал создатель и владелец глэмпинга «Велино» в Гдовском муниципальном округе ​Андрей Бураков в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM». 

Андрей Бураков сообщил, что изначально его проект начинался как кемпинг, но сейчас это полноценный глэмпинг, то есть гламурный кемпинг. Он пояснил, что глэмпинг отличается от кемпинга наличием узнаваемости бренда, продуманной концепцией и комфортными всесезонными домами со всеми удобствами. Создатель и владелец глэмпинга «Велино» в Гдовском муниципальном округе отметил, что 13 из 15 домов на его территории имеют вид на озеро Велино.

Создание глэмпинга началось со спонтанного приобретения земли с богатой историей. «Большинство псковичей посещали это место — бывшую базу отдыха псковского завода «Авар»», – рассказал Андрей Бураков. Он также отметил, что собирает материалы о том, что было на этой территории раньше.

Гость студии сообщил, что в развитии проекта он активно использовал государственную поддержку, получив три гранта: на пляжную инфраструктуру, на создание нестационарного пункта питания (кафе) и на жилые модульные дома. Он подчеркнул, что глэмпинг начал функционировать в полном объеме с 1 июля 2025 года.

В настоящее время глэмпинг сталкивается с проблемой сезонности, хотя дома позволяют комфортно размещать гостей круглый год. «На данный момент все дома на Новый год распроданы. 100% — 15 домов», – акцентировал Андрей Бураков.

Создатель и владелец глэмпинга «Велино» также рассказал о трудностях, связанных с удаленностью от крупных городов и плохим состоянием дороги к историческим локациям, таким как памятник Александру Невскому в деревне Самолва Гдовского района. 

Планы на будущее включают внедрение спа-вариантов и банных комплексов для привлечения гостей в межсезонье. Андрей Бураков также выразил интерес к проведению фестивалей или более масштабных мероприятий, поскольку территория находится на всероссийском туристическом маршруте. Он подчеркнул, что его проект мог бы стать местом для проведения бизнес-туризма, так как на территории есть большие здания, подходящие для реконструкции и создания функциональных помещений для MICE-сегмента. «В концепции предусмотрено создание историко-экологического центра, который будет выполнять функции бизнес-туризма, а также организовывать встречи, семинары и другие мероприятия.», – пояснил гость студии.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
