Сказочный маршрут в рамках проекта «Рождество начинается здесь» разработали в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
Инфографика: администрация Пскова
Маршрут «Псковские легенды» — это 13 локаций, в каждой из которых сокрыта история псковского края.
Весь маршрут с подробным описанием каждой точки доступен на сайте Центра туризма и творческий индустрий Пскова.
Напомним, в Пскове продолжает реализовываться проект «Рождество начинается здесь». К 2027 году областной цент должен стать настоящей рождественской столицей.