Туризм

Сказочный маршрут в рамках проекта «Рождество начинается здесь» разработали в Пскове

Сказочный маршрут в рамках проекта «Рождество начинается здесь» разработали в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Инфографика: администрация Пскова

Маршрут «Псковские легенды» — это 13 локаций, в каждой из которых сокрыта история псковского края.

«Прогуляться по этому маршруту, проникнуться историей и рождественской атмосферой Пскова – вот идеальный план на уходящие декабрьские деньки!» - считают в администрации.

Весь маршрут с подробным описанием каждой точки доступен на сайте Центра туризма и творческий индустрий Пскова.

Напомним, в Пскове продолжает реализовываться проект «Рождество начинается здесь». К 2027 году областной цент должен стать настоящей рождественской столицей.