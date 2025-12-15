Михаил Ведерников: В 2027 году Псков полноценно станет городом Рождества

Псков полноценно станет городом Рождества в 2027 году, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время бюджетного послания на сессии областного Собрания депутатов 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На 2025-2027 годы на преображение города к Рождеству предусмотрено более 100 млн рублей (76,5 млн – федеральный бюджет, по 10 млн – администрация города и правительства области, 9,1 млн – внебюджетные средства).
Напомним, старт проекта «Рождество начинается здесь» глава региона Михаил Ведерников анонсировал еще в конце прошлого года, выступая с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания. Весь 2025 год шла работа над тем, чтобы областной центр стал настоящей рождественской столицей.