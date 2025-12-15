Туризм

Михаил Ведерников: В 2027 году Псков полноценно станет городом Рождества

Псков полноценно станет городом Рождества в 2027 году, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время бюджетного послания на сессии областного Собрания депутатов 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вы все наверняка уже заметили, что центр Пскова к Новому году существенно преобразился: появились новые уличные украшения, инсталляции, нарядные ёлки, вертепы. Это не всё, работа продолжается», - сказал Михаил Ведерников.

На 2025-2027 годы на преображение города к Рождеству предусмотрено более 100 млн рублей (76,5 млн – федеральный бюджет, по 10 млн – администрация города и правительства области, 9,1 млн – внебюджетные средства).

«Это наш новый проект, который мы разработали, на который получили деньги из федерального бюджета, и который будет реализован в течение трёх лет. В 2027 году Псков полноценно станет городом Рождества», - заявил губернатор.

Напомним, старт проекта «Рождество начинается здесь» глава региона Михаил Ведерников анонсировал еще в конце прошлого года, выступая с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания. Весь 2025 год шла работа над тем, чтобы областной центр стал настоящей рождественской столицей.