К концу 2025 года число аттестованных экскурсоводов в Псковской области достигло 240 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве туризма региона.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В рамках контрольно-надзорных мероприятий в семи муниципальных округах региона в прошлом году были проведены рейды.

Напомним, с 1 марта 2025 года введена обязательная аттестация экскурсоводов и гидов переводчиков. За нарушение предусмотрены штрафы.

В министерстве отметили ряд положительных эффектов обязательной аттестации. В частности, увеличилась загрузка местных гидов, поскольку коллеги из других регионов всё чаще заказывают их услуги. Также заявляется о повышении качества услуг, формировании профессионального сообщества и гарантии туристам получения достоверной информации.