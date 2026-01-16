Полмиллиона смогут выиграть псковские юрлица за лучшее рождественское оформление

Конкурс по украшению города Пскова к Рождеству в рамках единого брендбука «Псков – город Рождества» проведут в 2026-м году. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

«Будет достаточно интересный проект реализован по инициативе Михаила Юрьевича (Ведерникова, губернатора - ред.). Мы запустим конкурс на лучшее украшение в рамках брендбука. Этот конкурс будет обеспечен денежным призом. Для юридических лиц это будет 500, 300 и 200 тысяч, для физических - 50, 30 и 20 тысяч. В марте мы этот конкурс запустим и в конце года подведем итоги. Поэтому все, кто планирует участвовать, уже думайте об этом. Заключайте лицензионное соглашение с ТИЦ города Пскова для того, чтобы по брендбуку работать», – призвала Ольга Тимофеева.

Ранее в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей замгубернатора рассказала об истории появления бренда «Псков – город Рождества». По ее словам, инициатива исходила от правительства Псковской области. Она позволит внести инфраструктурные изменения в визуальный образ туристического центра города Пскова, расширить уже существующие туристические предложения, поддержать местных производителей сувенирной продукции, сладостей и деликатесов, обеспечить синергию власти и бизнеса.

Также гостья студии рассказала, что еще планируется реализовать в этом году в городе к Рождеству.

«Что нам еще принесет 2026 год? Мы, конечно же, расширяем наши стилизованные украшения. Мы задумали масштабную рождественскую ярмарку, которая состоится в середине декабря и будет идти до конца января. Мы доработаем и увеличим количество рождественских пешеходных маршрутов. Мы двигаемся вперед», – подытожила Ольга Тимофеева.