Туристический поток из зарубежья планируют наращивать в Псковской области

В праздничный период Псковскую область посетили жители семи федеральных округов России, а также туристы из Италии, Германии и прибалтийских стран, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале мессенджера Max. Это следует из данных, представленных министром туризма региона Мариной Егоровой.

Министр подчеркнула, что гости приезжают не только из Санкт-Петербурга и Москвы, но и из разных регионов страны и зарубежья. «Мы в этом году ставим задачу — выходить на зарубежные рынки для представления туристского потенциала Псковской области», — заявила Марина Егорова.

Михаил Ведерников отметил наличие подписанных соглашений в сфере туризма с несколькими регионами Российской Федерации и предложил расширить сотрудничество, включая, например, Брестскую область. Основное внимание сконцентрируют на укреплении взаимодействия Республиками Беларусь и Абхазия, организацию информационных туров, участию в международных выставках. С белорусскими коллегами будут разрабатывать трансграничный маршрут.

«Все мероприятия по созданию туристических продуктов и по продвижению не снимают с нас ответственность по части создания туристской инфраструктуры», - отметила Марина Егорова.

По её словам, в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» планируют создать 62 новых номера в уже существующих объектах размещения. Кроме того, продолжат стилизовать центр города Пскова по проекту «Рождество начинается здесь» и предоставлять грантовую поддержку для финансирования мероприятий из событийной сетки.

Новым направлением станет создание объектов кемпингового размещения для развития автомобильного туризма.

Марина Егорова отметила долгосрочную работу по созданию туристской навигации: «Благодаря поддержке губернатора мы уже несколько лет реализуем мероприятия по созданию туристской навигации по всей области. Помимо этого, одно из направлений — развитие доступной среды и национальных туристических маршрутов».

Министр выделила деревню Самолва Гдовского округа — территорию национального туристического маршрута «Александр Невский — имя России», где отсутствует инфраструктура для комфортного пребывания. «Предприниматели, которые выразят желание реализовать проекты на территории деревни Самолва в рамках конкурсного отбора текущего года, получат дополнительные баллы», — добавила она.

Напомним, в новогодние каникулы в Псковскую область приехали более 21 тысячи туристов.