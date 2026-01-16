К проекту «Рождество начинается здесь» подключили псковский бизнес

К участию в проекте «Рождество начинается здесь» подключился бизнес, удалось вовлечь 18 субъектов. Формы участия разнились от украшения входных групп до стилизации меню, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале мессенджера Max.

Об итогах работы в новогодние праздники губернатору доложила министр туризма Псковской области Марина Егорова. Она рассказала, что в работу по проекту «Рождество начинается здесь» вовлекли 18 субъектов бизнеса.

«Мы завершали установку праздничных украшений в конце года. Туристский информационный центр привлек 18 субъектов бизнеса и организовал туристический маршрут, включающий квест. Выпустили 2000 открыток, на которых гости могли ставить печати при посещении различных объектов, что давало им право участвовать в розыгрыше», — сказала министр.

Она уточнила, что представители бизнеса стилизовали входные группы и установили фотозоны по брендбуку проекта «Рождество начинается здесь». Губернатор Михаил Ведерников добавил, что даже меню в некоторых кафе и ресторанах адаптировали под тематику проекта.

«Попытались максимально вовлечь бизнес. В продолжение этой истории необходимо масштабировать и вовлечение бизнеса, и создание различных активностей, чтобы гость понимал, по какому маршруту ему пройти, где увидеть всю красоту, какие объекты вовлечены в данное направление», — подчеркнула Марина Егорова.

Глава региона напомнил, что в Псковской области сейчас реализуют два масштабных проекта — «Рождество начинается здесь» и «Псковские каникулы». Он попросил министра туризма Псковской области присоединиться и окончательно разработать и утвердить брендбук, положение о конкурсе и объем грантов для победителей — первых трех мест.

Михаил Ведерников также подчеркнул важность вовлечения в работу территориальных общественных самоуправлений, чтобы единый стиль распространялся не только на главные улицы, но и дворы.

Напомним, в новогодние каникулы в Псковскую область приехали более 21 тысячи туристов.