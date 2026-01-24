В Порхове стартовал восьмой фестиваль каши

24 января в Порхове стартовал восьмой традиционный фестиваль «Вернем каши на столы наши». Здесь можно будет попробовать 27 видов каш, угоститься чаем, посмотреть выступления народных ансамблей, поучаствовать в конкурсах, хороводах и играх.

Мероприятие начинается с приготовления каш, с 9:00 до 11:00. В 11:00 запланировано официальное открытие фестиваля, концертная программа, в это же время жюри проходит по всем участникам, пробует каши, выставляет оценки, смотрит их презентации.

В 13:00 будет подведение итогов, вручение дипломов, призов, подарков и закрытие фестиваля.