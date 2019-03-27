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Завтра в Пскове стартуют XXXIII Кикоинские чтения

28 марта в Пскове будет дан старт XXXIII Кикоинским чтениям, которые проходят с 1985 года и приурочены ко дню рождения академика, физика-экспериментатора Исаака Кикоина (1908–1984), детство и юность проведшего в Псковской губернии. Их организатором является Курчатовский институт, а 28 и 29 марта чтения пройдут при активной поддержке Псковского государственного университета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, решение перенести конференцию на Псковскую землю было принято на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком, поскольку Псковская область неразрывно связана с именем выдающегося ученого-физика Исаака Константиновича Кикоина: он окончил школу № 1 города Пскова.

В рамках конференции на базе ПсковГУ пройдет торжественное заседание, посвященное 111-й годовщине со дня рождения академика Исаака Кикоина, прозвучат доклады и научные выступления.

На Кикоинских чтениях сообщаются результаты исследований в области разделения изотопов, физики твердого тела, магнетизма и других тематик, которыми занимался Кикоин. Для участников чтений также состоится панельная дискуссия «Быть ученым престижно» и показ фильма «Коды Курчатова». Кроме того, будет подписано соглашение между администрацией Псковской области и Российским фондом фундаментальных исследований.

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В дальнейшем Кикоинские чтения планируется проводить в Пскове ежегодно с широким привлечением научного сообщества университета, студентов и общественности. Проведение мероприятия будет способствовать популяризации отечественной науки и повышению к ней интереса студентов и школьников.