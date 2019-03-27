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Михаил Ведерников надеется, что Кикоинские чтения мотивируют псковичей заняться наукой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников надеется, что Кикоинские чтения станут для многих мотивацией заняться наукой. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом глава региона заявил, открывая торжественное заседание в ПсковГУ в честь официального открытия чтений.

«Возможно, для многих людей проведение Кикоинских чтений в Пскове станет поводом открыть википедию и узнать, чем знаменит наш известный ученый, а для кого-то и станет мотивацией заняться наукой. Кто знает, какие открытия нас ждут», - отметил Михаил Ведерников в приветственной речи.

«Проведением Кикоинских чтений мы делаем огромный шаг к тому, чтобы интеллект разрастался по всей стране. Особенно в таких уникальных городах, как Псков», заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на торжественном заседании.

Михаил Ковальчук отметил, что Псков является уникальным городом, воспитавшим множество всемирно известных ученых и деятелей культуры. Также он отметил, что за последние три года облик Пскова очень изменился.

«Сегодня виден очень большой подъем. Еще 10 лет назад город можно было назвать “суицидальным”. Сегодня Псков выглядит куда лучше Новгорода», - заявил президент НИЦ «Курчатовский институт».

Также Михаил Ковальчук представил доклад для ученых и студентов физико-математического направления ПсковГУ на тему «От атомного проекта к природоподобным технологиям».