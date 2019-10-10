ПсковГУ станет модельной площадкой по реализации магистерских программ для историков

Псковский государственный университет станет модельной площадкой по реализации магистерских программ для историков. Об этом на первом заседании регионального отделения Российского исторического общества рассказала врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина сегодня, 8 ноября.
«ПсковГУ - это не просто университет, который готовит историков, сегодня он объединяет и является площадкой для реализации проектов, которые привлекают молодежь. Принято решение, что наш вуз станет модельной площадкой по реализации магистерских программ историков. Мы покажем другим вузам как можно и нужно готовить специалистов», - заявила Наталья Ильина..
Она отметила, что за специалистами, подготовленными университетом обращаются из РАН. «Обращаются и за аспирантами, и за магистрами. Думаю, это о многом говорит» - заявила врио ректора ПсковГУ.
Наталья Ильина также отметила, что исследовательские работы ПсковГУ высоко оцениваются коллегами и рассказала о проведении различных международных конференций.
«У нас учится более 10 тысяч студентов. Мы можем помогать отделению Российского исторического общества и внутри региона. Более того, мы готовы взять на себя проведение и организацию мероприятий для РИО внутри вузов по всей России. Что же касается остальных задач общества - мы готовы к поддержке всех проектов», - заключила Наталья Ильина.