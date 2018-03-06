По факту ДТП с автобусом в Стругокрасненском районе проводится доследственная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с ДТП с участием туристического автобуса, произошедшим сегодня, 23 марта, рано утром в Стругокрасненском районе, в котором пострадали несовершеннолетние.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, по предварительным данным, на 222-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненском районе произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2107 с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Минск - Санкт-Петербург.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗа, а также пассажиры автобуса, среди которых были несовершеннолетние.
Напомним, в автобусе находились 50 человек, еще двое - в легковом автомобиле. 21 человек доставлены в стационары: 11 в Псковскую областную клиническую больницу и 10 в детскую. Двое взрослых участников аварии находятся в тяжелом состоянии.