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Водитель ВАЗа, столкнувшегося с автобусом в Стругокрасненском районе, находился за рулем в утомленном состоянии

Водитель ВАЗа, столкнувшегося с автобусом в Стругокрасненском районе рано утром 23 марта, находился за рулем в утомленном состоянии. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Напомним, ДТП произошло 23 марта в 4.25 на 221 км автодороги Санкт Петербург – Невель. По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-21074, мужчина 1977 года рождения, управляя машиной в утомленном состоянии, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом Mercedes-Benz Tourismo под управлением мужчины 1987 года рождения. В результате водитель автобуса потерял контроль над управлением, съехал в правый кювет по ходу своего движения и опрокинулся. В результате ДТП пострадали: две девочки 2011 и 2010 годов рождения, шесть девушек (3 — 2004 года рождения, 2 — 2003-го и одна 2005 года рождения); три молодых человека (2 — 2004-го и один 1993 года рождения); двое мужчин (1976 и 1982 года рождения), шесть женщин (1980, 1978, 1983, 1984 и две 1966 года рождения), а также водитель и пассажир ВАЗа — женщина 1972 года рождения.