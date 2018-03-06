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Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с ДТП с автобусом в Стругокрасненском районе

Псковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в связи с ДТП с автобусом в Стругокрасненском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР.

По данным следствия, 23 марта на 222-м км автодороги Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском районе Псковской области произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2107 с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Минск – Санкт-Петербург. Предварительно, в результате ДТП пострадали более 20 человек, в том числе 10 детей.

Установлено, что пассажиры автобуса - дети в сопровождении взрослых направлялись в Санкт-Петербург для участия в соревнованиях по танцам. Все пострадавшие являются гражданами Республики Беларусь.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение причин аварии и установление всех обстоятельств, которые предшествовали транспортному происшествию.