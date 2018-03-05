Политика

Михаил Ведерников: Я и моя семья будем выбирать президента в Пскове

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников вместе с семьей будет принимать участие в президентских выборах 18 марта в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил в ходе Форума сторонников и членов партии «Единая Россия», который проходит сегодня в Пскове.

В своем выступлении врио губернатора особо подчеркнул, что на каждом из граждан лежит персональная ответственность за происходящее в стране. «Приходите на избирательные участки с семьями и голосуйте за сильную Россию и за сильную область», - призвал он.

Михаил Ведерников отметил, что главной задачей является укрепление государственности и независимости России. Он отдельно остановился на векторах развития Псковской области, включая решение демографических проблем, правильную и эффективную поддержку семей, создание высокооплачиваемых рабочих мест.