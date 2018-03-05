Общество

Александр Козловский: Сегодня к Псковской области обращено особое внимание

Сегодня к Псковской области обращено особое внимание со стороны федерального центра. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе Форума сторонников и членов партии «Единая Россия», который проходит сегодня в Пскове, заявил депутат Госдумы, член Генерального совета партии Александр Козловский.

«Нам готовы помогать и президент, и правительство, и партия "Единая Россия". У региона прекрасные перспективы», - высказал мнение парламентарий.

Александр Козловский отдельно остановился на партийных проектах, которые реализуются в регионе. В частности, в 2017 году в рамках проекта «Городская среда» в области отремонтировано более 100 дворов. Благодаря партпроекту «Театры малых городов» удалось получить средства на преображение великолукского драмтеатра, проект «Местный дом культуры» позволил отремонтировать 9 ДК. В рамках проекта «Здоровое будущее» построен перинатальный центр в Пскове, а в рамках проекта «Парки малых городов» новые жизни получили парки в Печорах и Острове. «Существуют и новые проекты, например, "Локомотивы роста". Его цель - рост повышения доходов страны и подготовка к новому индустриальному рывку», - отметил депутат.

Парламентарий напомнил о том, что в выступлении перед Федеральным Собранием президент заострил внимание на то, что «мегаполисы должны стать точками энергии для развития малых городов». В этой связи Александр Козловский считает перспективным соглашение, заключенное между администрациями Москвы и Псковской области. Он выразил мнение о том, что регион должен сотрудничать со столицей не только в культурном и туристическом, но и в экономическом плане. В частности, речь идет о выходе псковских предприятий на московский рынок.

В заключение Александр Козловский отметил, что вся его большая семья пойдет на выборы 18 марта. «Мы определились и пойдем на выборы, потому что мы за сильную Россию», - заключил он.