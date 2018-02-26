Общество

Центр «Без предела» в Пскове будет расширен

Центр «Без предела» в Пскове будет расширен. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с проектом вице-премьера Ольгу Голодец познакомил генеральный директор ООО «СевЗапИнвест» Николай Загоруй в рамках ее рабочего визита в Псковскую область и посещения центра.

Строительные работы в здании напротив центра практически завершены, теперь предстоит провести отделочные работы и оснастить центр. С основным зданием он будет соединен специальным стеклянным переходом.

В центре планируется развивать несколько направлений, в нем разместятся 5 так называемых квантумов: гео-, нано-, виар-, робоквантум и аэроквантум.

Планируемая проходимость - не менее 800 человек. В июне планируется тестово запустить первый квантум - виар.

Это президентский проект. Финансирование идет за счет государственно-частного партнерства.