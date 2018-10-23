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Опубликовано фото дома, где псковички насиловали подругу

Опубликовано фото дома, где псковички насиловали подругу. Соответствующее изображение здания размером почти в 250 квадратных метров появилось в одном из телеграм-каналов.

Псковичкам предъявлены обвинения по части 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц). Данная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

В отношении фигуранток избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ближайшие два месяца они проведут в следственном изоляторе.

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Как сообщалось, в ночь на 21 октября, отмечая день рождения в арендованном на сутки доме в Пскове, две подруги совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

Как стало известно из достоверных источников, одна из подозреваемых является многодетной матерью.