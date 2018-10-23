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Псковички, изнасиловавшие подругу, обиделись на нее за выбор другой компании

Псковички, изнасиловавшие подругу, обиделись на нее за выбор другой компании. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Следственного управления СК России по Псковской области, преступление произошло в день рождения одной из подозреваемых.

Потерпевшая не приехала на праздник. При этом подруги узнали, что она отдыхает в другом месте. Женщины забрали подругу к себе, а затем жестоко наказали за обман.

Как сообщалось, следственным отделом по Пскову следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

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По версии следствия, к преступлению причастны две знакомые потерпевшей, которые в ночь на 21 октября, отмечая день рождения в арендованном на сутки доме в Пскове, совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время две женщины задержаны в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Как стало известно из достоверных источников, одна из подозреваемых является многодетной матерью.