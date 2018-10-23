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До 10 лет лишения свободы грозит псковичкам, которые изнасиловали подругу

Псковичкам, которые изнасиловали подругу, предъявлены обвинения по части 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц). Об этом Псковской Ленте Новостей в сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Псковской области.

Данная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

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В отношении одной фигурантки уголовного дела по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По второй злоумышленнице вопрос решается в настоящее время. Следователи добиваются изоляции женщины от общества.

Как сообщалось, в ночь на 21 октября, отмечая день рождения в арендованном на сутки доме в Пскове, две подруги совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

Как стало известно из достоверных источников, одна из подозреваемых является многодетной матерью.

Псковички, совершившие насильственные действия сексуального характера в отношении подруги, обиделись на нее за выбор другой компании. Потерпевшая не приехала на праздник. При этом подруги узнали, что она отдыхает в другом месте. Женщины забрали подругу к себе, а затем жестоко наказали за обман.