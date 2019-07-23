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Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» по факту гибели четырех человек на пожаре в Острове

23.07.2019 13:09|ПсковКомментариев: 0

Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожаре в многоквартирном жилом доме в Острове.

Фото из группы «Подслушано в Острове» в соцсети ВКонтакте

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, Островским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 23 июля в многоквартирном жилом доме, расположенном на ул.25 Октября в г. Острове, произошел пожар. В результате ЧП погибли проживающие в одной квартир на втором этаже двое малолетних детей с мамой и бабушкой.

Из обстоятельств происшествия следует, что вероятной причиной пожара является занесение открытого источника огня в подсобное помещение, расположенное под лестницей первого этажа.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела следствию предстоит провести комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Также в рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. 

Расследование уголовного дела поручено следственной группе, в состав которой включены наиболее опытные сотрудники следственного управления. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле у руководителя управления генерал-майора юстиции Петра Крупени.

Следователи просят граждан, располагающих какой-либо информацией о происшествии, сообщить в следственный отдел по адресу: г. Остров, ул. Освобождения, 19, либо позвонить по телефону 8(81152)3-14-57.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Псковская Лента Новостей
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