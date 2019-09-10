Происшествия

Полиция прочесывает Запсковье в поисках пропавшего мальчика

Личный состав полиции отрабатывает территорию микрорайона на Запсковье и парковые зоны в поисках пропавшего накануне ученика школы №12, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Около полуночи родители обратились в полицию с заявлением, что ребенок не вернулся из школы, сразу же был поднят личный состав для поисков ребенка», - рассказали в пресс-службе псковской полиции.

Сразу же была налажена связь с образовательным учреждением, выясняется информация, с кем он общался, и куда мог пойти после школы. Поиски ребенка продолжаются.

Напомним, 12 сентября в 18.05 ушел из школы №12 по улице Труда и не вернулся домой 12-летний Александр Смирнов.

Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения. Был одет: рубашка серая, бордовая жилетка, черные брюки, черные кроссовки. При себе имел рюкзак, зеленую сумку со сменной обувью.

Всех лиц, располагающих информацией, просят обратиться в дежурную часть полиции по телефону 02.