Происшествия

По факту обстрела машины охотника в Псковской области проводится проверка

По факту обстрела машины охотника в Псковской области проводится проверка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вчера, 6 октября, в полицию обратился гражданин с заявлением о том, что по его машине произведены выстрелы из оружия.

В результате автомобиль получил технические повреждения. По факту происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 5 октября, на открытии охоты в Красногородском районе был обстрелян автомобиль с охотниками. По данным источника Псковской Ленты Новостей, инцидент связан с территориальными разборками между себежскими и красногородскими охотниками.