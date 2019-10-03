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По факту обстрела машины охотника в Псковской области проводится проверка

07.10.2019 11:03|ПсковКомментариев: 0

По факту обстрела машины охотника в Псковской области проводится проверка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вчера, 6 октября, в полицию обратился гражданин с заявлением о том, что по его машине произведены выстрелы из оружия.

В результате автомобиль получил технические повреждения. По факту происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 5 октября, на открытии охоты в Красногородском районе был обстрелян автомобиль с охотниками. По данным источника Псковской Ленты Новостей, инцидент связан с территориальными разборками между себежскими и красногородскими охотниками.

Теги: #охота #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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