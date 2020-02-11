Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Пустошкинском районе находится в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в ДТП в Пустошкинском районе находятся в Великолукской межрайонной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Авария с участием восьмиместного автомобиля «Мерседес» и грузовика «Вольво» произошла в 00.29 на 475-м километре федеральной трассы Р-23 у деревни Рудо Пустошкинского района. В результате погибли восемь человек, все - граждане Украины. Еще двое получили травмы.

В комитете уточнили, что состояние украинца, пассажира «Мерседеса», оценивается как тяжелое. Белорус, водитель большегрузного автомобиля, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Транспортировать их на родину пока не планируется.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Пустошкинского района Светлану Василькову, пострадавшие получили черепно-мозговые травмы, а также переломы конечностей.

Также, по словам С. Васильковой, «Мерседес», столкнувшийся с большегрузом, в момент ДТП двигался по встречной полосе.

Смотрите также Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе

В настоящее время на трассе в районе ДТП организовано реверсивное движение, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.