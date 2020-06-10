Происшествия

Повреждены дома, повалены деревья, пострадали кладбища – главы двух районов Псковской области оценили последствия стихии

Главы Бежаницкого и Локнянского районов, которые больше всего пострадали от последствий циклона 10 июня, прокомментировали ситуацию в муниципалитетах.

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В Бежаницком районе стихия затронула деревни Фишнево, Аполье, ряд населенных пунктов Выдумской стороны, уточнил глава района Сергей Михеев. «Повалены деревья, повреждены крыши, в основном частных домов. Сейчас собираем информацию, оцениваем масштабы разгула стихии», - сообщил он газете «Сельская новь».

Фото: группа «Подслушано в Бежаницах» в соцсети «ВКонтакте»

По словам Сергея Михеева, на местах в первые же часы после прекращения сильного ветра распиливали поваленные деревья. С наступлением темноты работы прекратили.

Глава Локнянского района Нина Степанова выезжала на место за деревней Утехино, где до самой границы муниципалитета вся посадка с левой стороны повалена ветром на дорогу. «Благодарность дорожникам, которые сразу были подняты. Бригада из шести человек с грейдером в 18.15 уже выехала на место, с ними начальник ООО «ДРСП «Дорсервис» Дмитрий Егоров. На участке дороги, на протяжении метров четырехсот, сплошняком были повалены деревья. Дорожники освободили сначала одну сторону, чтобы мог пройти транспорт, затем другую. К 11 часам трасса была полностью освобождена. Завтра дорожники будут убирать обочины», - сказала она в интервью газете «Восход».

Фото: Константин Романенков

Глава района сообщила также, что очень пострадало Лохновское кладбище на берегу озера, на территории Михайловской волости повалены вековые ели.

По информации ЕДДС администрации района, примерно в 30% деревень нет света.