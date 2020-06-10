Происшествия

Энергетики устраняют последствия непогоды в Псковской области

Ремонтные бригады «Россети Северо-Запад» оперативно устраняют последствия циклона, прошедшего над Псковской областью 10 июня. Больше всего пострадали Бежаницкий и Локнянский районы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском филиале «Россети Северо-Запад».

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Фото: группа «Локнянская сага» в соцсети «ВКонтакте»

В работах задействованы 65 ремонтных бригад, 214 человек и 76 единиц техники. Утром группировка сил и средств будет усилена до 82 бригад, 284 человек, 106 единиц техники. Псковский филиал «Россети Северо-Запад» продолжает работать в режиме повышенной готовности.

Информация от потребителей об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов принимается по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети» 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

Фото: группа «Подслушано в Бежаницах» в соцсети «ВКонтакте»

В компании «Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.