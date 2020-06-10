Общество

В южные районы Псковской области выдвинулась группа спасателей МЧС для устранения последствий урагана

Шквальный ветер накрыл южную зону Псковской области буквально несколько часов назад. Особенно пострадали Бежаницкий и Локнянский районы, ряд населенных пунктов остались без электроснабжения, на улицах и трассах — поваленные деревья, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений в части оперативного устранения последствий урагана в Бежаницком и Локнянском районах.

Глава региона поставил задачу оказать оперативную медицинскую помощь возможным пострадавшим. По поручению губернатора также в сжатые сроки должен быть проведен комплекс аварийно-спасательных работ, восстановлено транспортное автомобильное сообщение, так как многие участки автодорог оказались отрезанными упавшими деревьями.

Коммунальные службы уже приступили к расчистке территорий населенных пунктов, сетевые организации выведут аварийные бригады для восстановления электроснабжения. Работы усложняются непрекращающимся ливневым дождем. В южные районы уже выдвинулась оперативная группа спасателей регионального управления МЧС России.