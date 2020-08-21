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Происшествия

Девушка пожаловалась на разгуливающих по Пскову эксгибиционистов

22.08.2020 09:33|ПсковКомментариев: 2

Девушка пожаловалась на разгуливающих по набережной реки Великой в Пскове эксгибиционистов. Ее сообщение опубликовано в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

«Первый случай произошел утром часов в 10, - отметила она. - Мимо меня пробегали девочки с гребной базы туда-обратно. Под одним из деревьев я увидела странного молодого человека, который сначала сидел на корточках и смотрел на пробегающих девочек, а потом подошел к дереву, демонстративно спустил штаны и сами догадаетесь что делал. Ни я, ни девочки ничего не сделали, хотя можно было сообщить сидящим неподалеку тренерам».

Второй случай произошел вечером 21 августа. «Опять то же место, только теперь это был мужчина, который подошел спросить про музыку, доносившуюся из дендропарка. В коротком диалоге он невзначай спросил, собираюсь ли я сейчас туда идти. Затем он прошел вперед, остановился, дожидаясь, когда пройдет толпа, и подойду я. В этот момент я услышала шепот про то, как его возбуждают девочки... По своей натуре я трусиха. Именно поэтому оба раза прошла мимо, делая вид, что ничего не случилось», - рассказала псковичка.

«И такое, увы, случается не впервые и не только со мной, - подчеркнула она. - Если я долго не могу отойти от шока, то представьте, что творится с детьми поменьше».

«Пока это только слова, но со временем может дойти и до более печальных событий. Нужно предавать это огласке и учить детей правильным действиям. Хочу пожелать не быть такими трусихами и сразу сообщать куда надо. Берегите себя», - добавила девушка.

Теги: #происшествие #псков #набережная реки Великой
Источник: Псковская Лента Новостей
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