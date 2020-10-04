Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту падения юной псковички в веревочном парке

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ, по факту получения несовершеннолетней псковичкой тяжких телесных повреждений при посещении веревочного парка в ООО «Раздолье». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В ходе проверки установлено, что днем 3 октября несовершеннолетняя девочка 2005 года рождения была допущена на территорию веревочного парка в ООО «Раздолье» (Ленинградское шоссе, 5А) без сопровождения родителей. При прохождении одного из маршрутов, расположенного на высоте 9 метров над землей, будучи не пристегнутой страховочными карабинами к страховочному тросу, она потеряла равновесие и упала на землю, получив тяжкие телесные повреждения.

Санкция статьи 238 части 2 пункта «в» - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека - предусматривает наказание в отношении виновного лица в виде лишения свободы на срок до 2 лет.