Происшествия

В «управляйке» ответили на жалобу псковички о нашествии мышей

Технический отдел управляющей компании «Пароменское» объяснил ситуацию с нашествием мышей в доме №21 по улице Максима Горького. Ранее псковичка сообщила, что отловила в своей квартире уже более 50 грызунов.

«Мыши находятся только в той квартире, откуда поступают жалобы жильцов. В пятницу мы вычистили подвал всего дома, убрали все старые дощатые сараи и везде разложили отраву. До этого сотрудники через день обрабатывали от крыс и подъезды, и подвал. Мы сделали всё, что от нас зависело!» - сказали в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей представители УК «Пароменское».

«Работники, которые занимались уборкой подвала, не видели там ни одной мыши! Говорят, что на зиму они могут переходить под полом в более теплые места, но мимо первого этажа они бы точно не проходят. Жильцы на первом этаже видели максимум 2-3 мыши, а здесь – больше 50!» - добавили в управляющей организации.

В УК посоветовали заявительнице проверить, «нет ли где-то незаделанных дыр», и самостоятельно вывести мышей из своей квартиры. «Такого большого количества мышей в квартире не на первом этаже быть не может», - считают в УК.