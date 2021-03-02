Происшествия

Жертва покушения у храма в Пскове находится в реанимации

Мужчина, которого избил и дважды переехал автомобилем житель Острова, находится в реанимации Псковской областной больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медучреждении.

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Состояние пациента медики оценивают как тяжелое: выявлены множественные ушибы тела и гематомы внутренних органов.

Напомним, в ночь на 1 марта, находясь на участке местности вблизи церкви Покрова от Торгу в Пскове, 43-летний житель Острова в ходе ссоры нанес 50-летнему мужчине множество ударов ногами по голове и телу, после чего сел за руль своего автомобиля и дважды наехал на потерпевшего, лежащего на асфальте.

В отношении островича возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).