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«Заставлял копать себе могилу и лаять»: стали известны подробности самоубийства жительницы Локни

23.03.2021 16:47|ПсковКомментариев: 0

Жительница Локнянского района рассказала об истязаниях, которые пришлось пережить ее дочери, покончившей жизнь самоубийством.

На фото: обвиняемый с супругой и детьми. Источник: социальная сеть «ВКонтакте»

Напомним, ее кусал муж, душил, по ночам вывозил в лес и на кладбище, где заставлял копать себе могилу. Также он заставлял ее лаять, запрещал мыться и использовать косметику, избивал детей.

 
В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины находится в суде. Ему предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства беременной женщины), пунктами «а», «в», «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних, беременной женщины), статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними).

О последних годах женщины также рассказали сотрудники следственного комитета России по Псковской области и региональной прокуратуры. Подробности читайте в материале «МК в Пскове».

Теги: #локнянский район #МК в Пскове
Источник: Псковская Лента Новостей
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