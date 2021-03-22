«Заставлял копать себе могилу и лаять»: стали известны подробности самоубийства жительницы Локни

Жительница Локнянского района рассказала об истязаниях, которые пришлось пережить ее дочери, покончившей жизнь самоубийством.
На фото: обвиняемый с супругой и детьми. Источник: социальная сеть «ВКонтакте»
Напомним, ее кусал муж, душил, по ночам вывозил в лес и на кладбище, где заставлял копать себе могилу. Также он заставлял ее лаять, запрещал мыться и использовать косметику, избивал детей.
О последних годах женщины также рассказали сотрудники следственного комитета России по Псковской области и региональной прокуратуры. Подробности читайте в материале «МК в Пскове».