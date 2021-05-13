Происшествия

В Острове вынесен приговор по делу о кражах под предлогом чистки вентиляции

Островский городской суд вынес приговор четырем жителям Новгородской области и Ставропольского края, которые под предлогом чистки вентиляционных каналов проникали в дома жителей Островского района и совершали кражи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Суд установил, что женщина и трое мужчин заранее договорились между собой о распределении ролей с целью хищения денег. Женщина с уроженцем Ставропольского края отвлекали внимание собственников жилья, в то время как другие злоумышленники незаметно проникали в дом и тайно похищали деньги.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил виновным наказания в виде лишения свободы по пункту «в» части 2 статьи 158 и пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ.