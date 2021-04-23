Происшествия

Вместо вентиляции новгородцы «чистили карманы» островичей

Четырех жителей Новгородской области привлекли к уголовной ответственности за кражу в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Под предлогом чистки вентиляционных каналов мужчины незаконно проникали в жилище потерпевших, после чего под видом выполнения работ одни отвлекали хозяев квартир, а другие тайно похищали деньги. Потерпевшими оказывались люди пожилого возраста. Общая сумма ущерба составила более 650 000 рублей.

В период предварительного расследования и судебного следствия некоторым потерпевшим материальный ущерб возместили в полном размере, остальным - частично.

Суд признал новгородцев виновными. Двум из них назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 и 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Двум другим назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно каждому с испытательным сроком 3 года и 2 года 6 месяцев.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных оставшуюся часть ущерба. Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.