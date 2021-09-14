Происшествия

Вандалы разрушили контейнерную площадку в Пскове

Вандалы разрушили контейнерную площадку на улице Ипподромной в Пскове. Об этом сообщается в группе ООО «АСПО» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: ООО «АСПО»

Контейнерную площадку для организации накопления твердых бытовых отходов жителями частного сектора на улице Ипподромной построили 8 сентября в соответствии с требованиями санитарного законодательства и согласно контракту с управлением городского хозяйства администрации города Пскова.

«Но кому-то она сильно помешала, и он нанял строительную технику, которая все раскурочила, - рассказали в ООО «АСПО». - Как сильно надо любить свой город и уважать соседей, что бы такое сделать? Самое удивительное, что не нашлось свидетелей этого произвола. А ведь потрачены наши с вами деньги, уплаченные в виде налогов».