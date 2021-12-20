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«Совершенно паскудно»: строители уничтожили культурный слой крепости на берегу Чудского озера

Строители уничтожили культурный слой древней крепости в деревне Кобылье Городище Гдовского района, начав работы на месте раскопок без согласования с археологами. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил начальник отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области, руководитель областной археологической экспедиции Александр Михайлов.

«С начала 2021 года в деревне Кобылье Городище начались реставрационные работы в храме Михаила Архангела. В рамках этих работ, помимо действий в самом здании, проектом было предусмотрено, что в храм подадут тепло и подключат его к системе водоснабжения», - рассказал Александр Михайлов.

Он напомнил, что храм находится на территории другого памятника — крепости «Кобылье Городище», которая была построена в 1462 году, а спустя непродолжительное время, в 1480 году, ее захватили и сожгли немцы. На сегодняшний день памятник состоит на охране, поэтому перед прокладкой коммуникаций к храму Михаила Архангела необходимо было провести на территории «Кобыльего Городища» спасательные археологические исследования. Ими занялась Псковская областная археологическая экспедиция.

«В силу нерасторопности подрядчика мы приступили к раскопкам только во второй половине октября. До начала декабря мы там работали и выполнили раскоп на месте будущей теплотрассы, были получены очень интересные данные. В частности, мы обнаружили стену средневековой крепости, которую не ожидали там найти», - заметил Александр Михайлов.

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Когда наступили морозы, археологи были вынуждены приостановить работы. По словам руководителя Псковской областной археологической экспедиции, далее заказчик мог или отложить завершение раскопок до наступления весны, или предоставить условия для их проведения в зимнее время — установить навес и подвести в него тепло, чтобы археологи смогли продолжать исследование без ущерба их качеству. «Это требует дополнительных затрат со стороны заказчика, и в этом случае ООО "АВК Групп" отказались от таких услуг», - рассказал Александр Михайлов.

Экспедиция покинула территорию крепости в начале декабря и оповестила заказчика об этом в письменном виде.

«Как же мы удивились, когда вернулись туда через неделю и узнали, что в суровые 20-градусные морозы заказчик самовольно и преступно выкопал траншею на месте, где должен был быть трубопровод, где велись незаконченные археологические работы. Помимо разрушения культурного слоя и повреждения памятника, недоумение вызывает тот факт, что специализированная министерством культуры организация, приводя в порядок один объект культурного наследия, совершенно паскудно обошлась с другим объектом культурного наследия. То, что они это делали осознанно, не вызывает никаких сомнений, потому что был проект и договоренность с археологами», - пояснил специалист.

Он подчеркнул, что, выкопав траншею, строители уничтожили культурный слой. По данному факту составили акт об административном правонарушении, который передали в областной комитет по охране объектов культурного наследия. Сотрудники комитета выехали на место крепости и провели там проверку. Александр Михайлов отметил, что за данное нарушение заказчику работ грозит или административное наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 20 миллионов рублей, или уголовная ответственность в виде тюремного заключения.

«Это самый центр крепости, при этом там почти никогда не работали археологи, и заказчик не мог не знать о преступности своих действий. Надеюсь, что эти факторы будут отягчающими, если дело дойдет до суда», - подчеркнул археолог.

Крепость «Кобылье Городище» нуждается в дальнейшем изучении. Александр Михайлов выразил надежду, что в последующие года археологические работы там вновь состоятся.