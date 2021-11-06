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Культура

Археологи обнаружили стену средневековой крепости на берегу Чудского озера

09.11.2021 17:25|ПсковКомментариев: 0

Археологи обнаружили стену средневековой крепости на берегу Чудского озера. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил начальник отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области Александр Михайлов.

«Это псковская крепость "Кобылье Городище", так она называется в письменных источниках. Псковичи поставили ее в 1462 году. Первый раз, когда ее упоминают, она называется "Новый городок" над Великим озером (синоним Чудского озера). Крепость, вполне возможно, была наследницей более ранней фортификации, которая стояла рядом, но по определенным причинам псковичи решили ее перенести на другой берег», - рассказал Александр Михайлов.

По его словам, тогда же, в 1462 году, в крепости построили церковь Михаила Архангела. Известно также, что уже на следующий год, в 1463 году, крепость «Кобылье Городище» пытались взять немцы, но псковская рать смогла отразить эту атаку.

«Но затей своих они не оставили, и по прошествии 17 лет, 5 марта (по старому стилю) 1480 года, немцы снова подступили к крепости с пушками. Крепость и церковь были сожжены полностью. Немцы, по всей видимости, побили многих людей, многих забрали в плен. Что дальше происходило с этой фортификацией, летописи описывают весьма туманно. Известно только, что спустя несколько десятков лет люди в крепости уже, вероятно, не жили», - заметил археолог.

В середине 50-х годов на территории «Кобыльего Городища» работал ленинградский археолог Павел Раппопорт. Он обнаружил остатки сгоревших стен крепости. Они представляли из себя две параллельных бревенчатых стены, соединенных между собой. Расстояние между ними было от метра до полутора метров, а свободное пространство забито камнем и песком.

«Павел Раппопорт нашел остатки северной и южной стен. Западная же часть крепости выходит ближе всего к берегу озера, долгое время считалось, что она шла по самому краю берега, и за эти без малого 500 лет подвинулась береговая линия, берег разрушился от ветра и воды, и от западной стены ничего не осталось», - сказал Александр Михайлов.

Начальник отдела полевых исследований пояснил, что на данный момент специалисты ведут охранные археологические работы, которые связаны с реконструкцией храма Михаила Архангела. «И вот в одной из траншей, где мы ведем работы, были обнаружены остатки сгоревшей западной крепостной стены. Мы знали о трагедии, которая постигла "Кобылье Городище", и надеялись найти следы пожара, следы крепости, чтобы проследить ее историю. И наши надежды оправдались», - заметил археолог.

В раскоп попал нижний венец стены.Теперь специалисты получили информацию о том, как выглядело сооружение и какие у него были параметры. «Объем работ достаточно большой, так что у нас еще много интересного впереди», - подчеркнул Александр Михайлов.

На месте работ уже удалось найти первые артефакты. «В том месте, где живут люди, формируется культурный слой, который и изучают археологи. В этом культурном слое мы встречаем вещи, которые люди потеряли, выбросили или намеренно туда положили. Слой здесь невелик, всего около 20 сантиметров, слой пожара не превышает и пяти, но у нас есть находки», - сказал специалист.

Так, из земли извлекли разнообразные железные предметы — ножи, гвозди, скобы. Также там обнаружили несколько фрагментов бронзовых украшений, остатки оконного стекла. «Это импортные вещи, которые к нам привозили из Ливонии, Германии. Теперь мы знаем, что здесь какие-то постройки имели оконное стекло, что было довольно дорого», - отметил Александр Михайлов.

 

Кроме того, археологам удалось найти две монеты. Из слоя пожара достали мелкую медную монету, которая чеканилась в Твери в 15-16 веках. Также в раскопе была серебряная монета — новгородская деньга, ее также чеканили в 15 веке.

«Ну и как всегда, где живут люди, находится много битой посуды и костей животных — преимущественно разнообразного крупного рогатого скота, свиней, коз. В этом раскопе много костей коров», - заключил специалист.

Теги: #Псковская область #археологи #чудское озеро
Источник: Псковская Лента Новостей
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