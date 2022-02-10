Общество

В Госдуме поддержали предложение о пожизненном надзоре за педофилами

В Госдуме поддержали предложение «Единой России» о пожизненном административном надзоре за педофилами. Об этом сообщает телеграм-канал партии.

Надзор планируется осуществлять, в том числе, с применением современных средств контроля, а также с запретом на посещение общественных мест и использование социальных сетей для тех лиц, которые уже находятся под административным надзором за подобные преступления. Инициативы поддерживает МВД, верховный суд и Роскомнадзор.

Законопроект об усилении мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности Госдума может рассмотреть 15-16 февраля, уточнила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Должно быть комплексное решение вместе с ФСИН, Минздравом, Минтруда, Минцифры, Роскомнадзором. Оно касается и ранее судимых лиц при несоблюдении ими ранее установленных режимов», - отметила Ирина Яровая на заседании рабочей группы по подготовке соответствующего законопроекта.

Напомним, 8 февраля вступил в силу закон, инициированный «Единой Россией», о пожизненном наказании для педофилов. Он предусматривает максимальное наказание за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет.

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Пожизненный срок предусматривается и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.