Происшествия

Убийца щенков в Порхове стал фигурантом уголовного дела

Порхович, выбросивший щенков с балкона, стал фигурантом уголовного дела. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: приют «Добрый» / «ВКонтакте»

Сотрудники ОМВД России по Порховскому району в ходе мониторинга Сети выявили публикацию, содержащую информацию о жестоком обращении с животными. Автор сообщения заявил о том, что на улице Мебельной в Порхове неизвестный скинул с балкона своей квартиры, расположенной на пятом этаже, трех щенков. Падение с такой высоты повлекло смерть животных. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего.

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В ходе проверочных мероприятий сотрудники уголовного розыска при помощи свидетельских показаний установили подозреваемого в жестоком обращении с животными. Им оказался ранее судимый местный житель 1996 года рождения. Животных мужчина подобрал на улице, а спустя сутки в состоянии алкогольного опьянения порхович решил, что собаки ему надоели. Подозреваемый дает признательные показания.

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В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).