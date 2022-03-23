В полиции назвали основные коррупционные преступления в Псковской области

Присвоение и растраты бюджетных средств — характерные коррупционные преступления в Псковской области. Об этом в ходе круглого стола в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и студии радио «ПЛН FM» сообщил заместитель начальника полиции по оперативное работе УМВД России по Псковской области Сергей Еременко.
Так, недавно, по его словам, сотрудники экономической безопасности выявили превышение полномочий при подписании акта выполненных работ при строительстве объекта. Также значимым был ряд дел по хищениям средств на госпредприятии, занимающимся перевозками пассажиров.
Кроме того, Сергей Еременко отметил уголовное дело в отношении организованной преступной группы, которая занимались хищением бюджетных средств, выписывая себе премии, доплаты, общая сумма составила 13 миллионов рублей.