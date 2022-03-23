Происшествия

В полиции назвали основные коррупционные преступления в Псковской области

Присвоение и растраты бюджетных средств — характерные коррупционные преступления в Псковской области. Об этом в ходе круглого стола в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и студии радио «ПЛН FM» сообщил заместитель начальника полиции по оперативное работе УМВД России по Псковской области Сергей Еременко.

«Злоупотребление, взятки, подкупы — значимая часть всех преступлений. Но присвоение, хищение, растраты бюджетных средств — характерная черта всех коррупционных преступлений в Псковской области», - рассказал он.

Так, недавно, по его словам, сотрудники экономической безопасности выявили превышение полномочий при подписании акта выполненных работ при строительстве объекта. Также значимым был ряд дел по хищениям средств на госпредприятии, занимающимся перевозками пассажиров.

Смотрите также Около 100 коррупционных преступлений выявили в Псковской области за год

Кроме того, Сергей Еременко отметил уголовное дело в отношении организованной преступной группы, которая занимались хищением бюджетных средств, выписывая себе премии, доплаты, общая сумма составила 13 миллионов рублей.