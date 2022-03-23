Происшествия

Около 100 коррупционных преступлений выявили в Псковской области за год

84 преступления коррупционной направленности выявили органы внутренних дел в Псковской области за 2021 год. Об этом в ходе круглого стола в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и студии радио «ПЛН FM» сообщил заместитель начальника полиции по оперативное работе УМВД России по Псковской области Сергей Еременко.

«За 2021 год все органы выявили 84 преступления, в 2020 году их было 79. За два месяца этого года выявили 15 коррупционных преступлений, в прошлом году было 17. Органы внутренних дел выявляют 90% всех преступлений», - отметил он.

По его словам, за последние пять лет работа стабильна, цифры находятся примерно на одном уровне. Сергей Еременко оценил работу как эффективную и стабильную.