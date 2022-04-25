Происшествия

Неизвестные в Острове выбросили новорожденных щенков в завязанном пакете

Неизвестные выбросили шестерых новорожденных щенков в завязанном пакете в городе Острове Псковской области. Запись об этом размещена в группе «Зоозащита. Им нужна помощь. Город Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Зоозащита. Им нужна помощь. Город Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

«В городе Острове какие-то нелюди выкинули шестерых новорожденных щенков в завязанном пакете. Щеночков забрали неравнодушные граждане, они отогреваются в машине», - написала подписчица.

По словам женщины, забрать животных некому, поэтому им нужна передержка, желательно, с кормящей собакой. Желающим окажут помощь в содержании и последующем пристройстве щенков. Тех, у кого есть опыт в выкармливании щенков, просят обратиться по номеру телефона: 8-911-354-47-90 (Ольга).