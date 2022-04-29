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В Псковской области продолжает снижаться раскрываемость преступлений

В Псковской области продолжает снижаться раскрываемость преступлений. Это следует из сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений за январь-март 2022 года в сравнении с тремя первыми месяцами 2021 года, их опубликовала прокуратура региона.

Так, в январе-марте текущего года в Псковской области зарегистрировано 2109 преступлений (в январе-марте 2021 года — 2027, рост — 4%). Раскрыто 1415 преступлений (в январе-марте 2021 года — 1393). Таким образом, раскрываемость снизилась на 2,5% и составила 70,2%.

За три месяца 2022 года в регионе зарегистрировали 601 тяжкое и особо тяжкое преступление (в 2021 году — 631), из них раскрыто 535 (в 2021 году — 481). Раскрываемость составила 71,2% (в 2021 году — 71,7%).

Фиксируется рост преступлений экономической направленности — 149 в этом году против 131 в прошлом. Их них раскрыто 60 уголовно наказуемых деяний (в 2021-м — 42). Раскрываемость этой категории преступлений — 73,2% (в 2021-м — 73,7%).

На 23,2% снизилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Если в прошлом году в январе-марте их число составляло 185, то в 2022-м — 142. Раскрываемость наркопреступлений возросла — 90,5% (в 2021-м — 88,8%).

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За три месяца в регионе зарегистрировали 9 убийств и покушений (статьи 105-107 УК РФ). В прошлом году их было на три больше. На 13 снизилось число случаев причинения тяжкого вреда здоровью (в 2021-м — 30, в 2022-м — 17).

Раскрываемость убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью и в 2021-м, и в 2022-м составляет 100%.

Наблюдается снижение числа грабежей (части 2 и 3 статьи 161 УК РФ): в 2022-м — 9, в 2021-м — 14. Все преступления раскрыты.

На 18,1% снизилось число краж (части 3 и 4 статьи 158 УК РФ): в 2022-м — 208, в 2021 — 254. Их раскрываемость на уровне прошлого года — 50%.

Разбойных нападений зарегистрировано на 7 меньше (в 2021-м — 10, в 2022-м — 3). Раскрываемость — 100%.

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Напомним, по итогам января-февраля 2022 года в регионе также фиксировалось снижение раскрываемости преступлений.