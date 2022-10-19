Происшествия

Названа приоритетная версия падения истребителя Су-34 в Ейске

Стали известны подробности крушения Су-34 в городе Ейске Краснодарского края, сообщает Telegram-канал 112.

Видео: Telegram-канал 112

«Сразу после взлёта истребителя, руководитель полётов увидел пламя и спросил у экипажа все ли нормально. Пилоты подтвердили, что все в порядке. Через несколько секунд пламя усилилось и самолёт начал падать. После на взлётной полосе военного аэродрома были обнаружены мертвые чайки», – говорится в сообщении.

По данным 112, сначала отказал правый двигатель, из-за этого Су-34 отклонился от курса взлёта, а потом отказал и левый двигатель. Сейчас приоритетная версия падения истребителя - столкновение с птицами.

Следователи детально изучают действия экипажа, главный вопрос - могли ли пилоты отвести самолёт от жилых домов. Также на аэродроме изъяты образцы топлива и документация, а на месте крушения обнаружены бортовые самописцы, которые уже изучают.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 15 человек, ещё 28 жильцам оказывается медицинская помощь.

Напомним, вечером 17 октября в Ейске во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.