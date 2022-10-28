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Великолукскому живодёру планируют вынести приговор в ноябре

Первое заседание по уголовному делу о жестоком обращении с животным прошло в Великолукском городском суде 27 октября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил помощник прокурора города Великие Луки Дмитрий Тимофеев.

Уроженец Новосокольнического района 1981 года рождения, проживающий в Великих Луках, в состоянии алкогольного опьянения в доме сожительницы выбросил кота из окна пятого этажа, а затем вышел на улицу и добил питомца ногами. Инцидент произошел 22 мая на улице Стадионной на глаза у детей, которые гуляли на улице.

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На заседании зачитали обвинение. По словам помощника прокурора, обвиняемый полностью признал свою вину. Также на заседании исследовали данные, характеризующие личность мужчины.

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«Мужчина пояснил, что кот был старый, и он ему надоел, поэтому решил выкинуть его в окно. Совершил противоправные действия на глазах у детей», - прокомментировал Дмитрий Тимофеев.

Он пояснил, что избиение животного на глазах у детей с применением садистских методов являются отягощающими обстоятельствами (согласно пунктам «б» и «в» части второй статьи 245 УК РФ). Самое строгое наказание, которое грозит виновному – от трех до пяти лет лишения свободы.

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3 ноября пройдут прения и вынесение приговора.