Происшествия

Уголовное дело по факту халатности возбудили после трагедии в Костроме

Уголовное дело по факту халатности должностных лиц, приведшей к гибели людей в результате пожара, возбудили в Костроме. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Российской Федерации.

По версии следствия, ответственные должностные лица длительное время не проводили контрольные мероприятия в здании кафе «Полигон» в Костроме, где 5 ноября произошел пожар. Это повлекло длительное отсутствие контроля за соблюдением в здании кафе требований пожарной безопасности. Организация и осуществление профилактики пожаров на объекте не были обеспечены.

В результате допущенных нарушений требований пожарной безопасности 13 человек погибли, а шести причинен вред здоровью.

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Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

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В Кострому для оказания практической и методической помощи прибыли сотрудники Главного управления криминалистики и Судебно-экспертного центра СК России. Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается.