Уголовное дело по факту халатности возбудили после трагедии в Костроме

Уголовное дело по факту халатности должностных лиц, приведшей к гибели людей в результате пожара, возбудили в Костроме. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Российской Федерации.
По версии следствия, ответственные должностные лица длительное время не проводили контрольные мероприятия в здании кафе «Полигон» в Костроме, где 5 ноября произошел пожар. Это повлекло длительное отсутствие контроля за соблюдением в здании кафе требований пожарной безопасности. Организация и осуществление профилактики пожаров на объекте не были обеспечены.
В результате допущенных нарушений требований пожарной безопасности 13 человек погибли, а шести причинен вред здоровью.
В Кострому для оказания практической и методической помощи прибыли сотрудники Главного управления криминалистики и Судебно-экспертного центра СК России. Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается.