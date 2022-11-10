Происшествия

Полиция проводит проверку по факту сообщений об убийстве собаки в Пыталово

Полиция проводит проверку по факту сообщений об убийстве собаки в Пыталово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, в Пыталово мужчина убил и разделал собаку.

«Информация о происшествии, опубликованная в СМИ и социальных сетях по факту убийства животного породы "собака" зарегистрирована в ОМВД России по Пыталовскому району в установленном законом порядке. Проводится процессуальная проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали и обстоятельства событий», - прокомментировали в ведомстве.