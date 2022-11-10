Происшествия

Более 7 тысяч цветов уничтожат в Псковской области из-за вредителя

7885 свежих срезов цветов (розы, хризантемы, гипсофилы) и 28 саженцев кипариса, хранящиеся на складе в Псковской области, оказались зараженными опасным вредителем и подлежат уничтожению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

С 28 октября по 7 ноября сотрудники ведомства провели фитосанитарный контроль цветов из Нидерландов, Эквадора, Эфиопии, Германии, Колумбии и Израиля. Экспертиза показала, что цветы и саженцы на этом складе заражены калифорнийским цветочным трипсом.

«Так как данный вредитель включен в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС и представляет потенциальную угрозу фитосанитарной безопасности страны, то выпуск зараженной импортной растительной продукции территорию Российской Федерации запрещён. По решению собственников грузы подлежат уничтожению», - прокомментировали в Россельхознадзоре.