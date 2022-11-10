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Полиция опросила свидетелей жестокой расправы над собакой в Пыталово

14.11.2022 11:07|ПсковКомментариев: 0

Полиция опросила свидетелей жестокой расправы над собакой в Пыталово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На данный момент сотрудники ведомства опросили человека, в отношении которого проводится проверка. Им оказался мужчина 1973 года рождения. Также были опрошены жители многоквартирного дома по улице Белорусской, в том числе те, кто обратился в СМИ.

Напомним, что вчера появилась информация о том, что некий мужчина убил и разделал собаку в Пыталово.

 

Теги: #умвд россии по псковской области #Пыталовский район #живодерство #собака
Источник: Псковская Лента Новостей
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