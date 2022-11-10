Происшествия

Полиция опросила свидетелей жестокой расправы над собакой в Пыталово

Полиция опросила свидетелей жестокой расправы над собакой в Пыталово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На данный момент сотрудники ведомства опросили человека, в отношении которого проводится проверка. Им оказался мужчина 1973 года рождения. Также были опрошены жители многоквартирного дома по улице Белорусской, в том числе те, кто обратился в СМИ.

Напомним, что вчера появилась информация о том, что некий мужчина убил и разделал собаку в Пыталово.